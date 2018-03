Kemal Tekden: Herkesi etkisi altına alan ideoloji Kapitalizmdir

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen programa katılan 25.dönem AK Parti Kayseri Milletvekili ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden öğrencilerle buluştu.

Konuşmasında hayatın sorgulanması gerektiğini ve asıl mutluluğun böyle geleceğini belirten Kemal Tekden şunları söyledi:

“Genel olarak karşılaştığım insanlara şunu söylüyorum. Ben hayatım boyunca sorgu içerisinde bulundum. Hepimizin aslında bu bakış açısıyla bakması lazım hayata. Bu sorguyu hayatınız her noktasında yaptığınız takdirde bir ideale doğru, mükemmel insan olma yolunda gideriz. Aksi takdirde sorgulamayan hele ki bugünlerde koşuşturmaca içerisinde insanın sorgulamaya vakti olmadığı zamanlar çok oluyor. Dolayısıyla bizler niçin koşturuyoruz? Niçin kazanıyoruz ? diye sorguladığımız zaman buna cevap bulmadığımız takdirde o koşuşturmaca içerisinde kendimizi dahi kaybediyoruz. Toplumumuz eğlenceler, maçlar gibi şeylerle çok kayıptır. Bunlar elbet olacaktır ama her şeyin de bir ölçüsü vardır. Cenabı Allah bize geceyi dinlenin, düşünün ve akıllarınızla doğruya ulaşın diye vermiş. Aklınızı kullanmazsanız O zaman da insan olmanın bir anlamı olmuyor. Hayvanlar da affedersiniz yiyor, içiyor kendi menfaatini düşünüyor. İnsan ise çok farklıdır zekanın üstünde tecrübeler ile akıl verilmiştir. Aklı bir yerde kendimiz kazanıyoruz”

“Dünyayı şuan bir ideoloji kapladığını aktaran Tekden; “ Bunun içinde insanlar adeta birbirlerini boğazladılar. Özellikle de Avrupa merkezlidir. Nerede bozuk bir şey var ise bunların hepsi Avrupa’dan geliyor. Bugün bu ideolojilerden bir tanesi kaldı o da kapitalizm. Hepimizi etkisi altına almış durumdadır. Biz Müslümanız yaşıyoruz desek ve biraz düşünsek bazen kapitalistleştiğimizi görebiliriz. Tüketim toplumu olmak, insanların yaşayış gayesine uymadan hareket etmesi o koşuşturma içerisinde hep egosunu düşünerek hareket etmesi işte o kapitalizmin eseridir. Bunu hep düşünmemiz gerekir. Ben tabi kapitalistçe düşünmüyorum. Ben her çağrılan yere gidiyorum. Benim menfaatim ebedi aleme yöneliktir. Sizlerden şuan dua alacaksam, bir fikir açılımına sebep olacaksak bu benim için çok önemli bir menfaattir. Herkes menfaatini düşünmek zorundadır. Allah yolunda hizmet etmek karşılığında çok büyük büyük menfaatlerdir. Hiç kimse kendini küçük görmesin. Herkes şu düşüncede olmalıdır, ben dünyayı değiştireceğim. Dünya’da farklı şeyler ortaya çıkaracağım. Dünya’nın değişmesine faydam olacak diye bakmalıdır. Buna bakmıyorsanız yiyip, içip bu dünyadan çeker gidersiniz. Müslümanın görevi asla bu değildir. Bu insan dışı mahlukatın görevidir” diye konuştu.

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Başkanı Mehmet Adıgüzel ise vakıf hakkında kısa bilgi verirken, vakfın amacının gençlere hizmet etmek olduğunu ve kurulduğu yıldan itibaren de sadece hizmet için çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Adıgüzel, “Türkiye’de geneline baktığımız zaman Milli Türk Talebe Birliğinden süre gelen 1916’da tarihi başlayan ve 1985 yılında Birlik Vakfı’nın İstanbul’da Milli Türk Talebe Birliği’nin içerisinden 40 tane cefakar abileri Birlik Vakfı’nı kurarak gençlerimize nasıl hizmet edebiliriz düşüncesiyle kurduğu hizmet anlayışı içerisinde bir vakıktır. Birlik Vakfının kurucuları şuan ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın kurucular kurulu başkanlığını yaptığı ve şuan Türkiye’nin 2019’dan itibaren de Başkanlığını alacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın içerisinde 40 arkadaşla beraber Birlik Vakfı’nı 1985’te kurdular” dedi.

İHA