Kemal Tekden kayınpederini kaybetti
AK Parti 25. Dönem Kayseri milletvekili Kemal Tekden’in kayınpederi Mehmet Köker hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
01 Mart 2017 Çarşamba 13:14
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