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Kemal Tekden kayınpederini kaybetti

AK Parti 25. Dönem Kayseri milletvekili Kemal Tekden’in kayınpederi Mehmet Köker hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kemal Tekden kayınpederini kaybetti

 
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