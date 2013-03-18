Kemal Tekden Kitabı Çıktı

Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden’in, ''İnsanın Sırrı'' adını taşıyan kitabı Hayat Yayınları’ndan çıktı. Kemal Tekden’in, 20 yıldır bu alanda yaptığı çalışma ve verdiği konferanslar sonucu olgunlaşan kitabı, insanı bütün yönleriyle ele alırken yazar görüşlerini dinler, felsefî görüşler ve bilimsel gelişmelerle de destekliyor.

Yazarının tıp mensubu olmasına ve bilimsel pek çok çalışma içermesine rağmen kitap akademik bir çalışma iddiası taşımazken insan üzerine bir tartışma başlatıyor ve bu yolda mütevazi bir katkı sunuyor. İnsanın Sırrı adlı kitap bilimsel gerçeklere dayanmakla birlikte dinî verilerle mezcedilmiş bir anlatım sergiliyor. Ayrıca yazar Op. Dr. Kemal Tekden düşüncelerini, insanlık tecrübesinin ortak değerleri kabul edilen bilge insanlara ait hikmetli sözlerle zenginleştirmiş.

İnsanın Sırrı kitabının yazarı Op. Dr. Kemal Tekden, İmam-ı Azam’ın ''Cevizin kabuğunu kırıp içini göremeyenler, cevizi sadece kabuktan ibaret zannederler'' sözünden yola çıkarak ''İnsan da dışarıdan oldukça basit bir beden yapısı olarak görülebilir. Oysa içinde maddî ve manevî ne muhteşem dünyalar var. Bu mükemmel sistem incelendikçe, insan gerçeğinin daha da farkına varılacaktır'' diyerek kitabının insanı tanıma yolunda âcizane atılmış bir adım olduğunu söylüyor.

Op. Dr. Kemal Tekden’in İnsanın Sırrı adlı kitabının takdim yazısını gazeteci ve düşünce adamı Ahmet Turan Alkan yazarken Alkan kitabı, insanın oluş hakikati üzerine eğilen, insanı kendi hakkında araştırma ve düşünmeye sevk eden bir eser olarak nitelendiriyor. Alkan, hayatın en büyük bilmecesine cevap aramayı çok ciddi bir hedef edinen bir münevver sıfatıyla da Op. Dr. Kemal Tekden ve kitabının ayrıca takdiri hak ettiğini ifade ediyor.

-OP. DR. KAMAL TEKDEN KİMDİR-

1959'da Kayseri'de doğan Kemal Tekden, ilk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladıktan sonra, İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1982’de mezun oldu. Adalet Bakanlığı bünyesinde Dalaman Açık Cezaevi’nde doktorluğa ilk adımını atan Tekden, daha sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümünde ihtisas yaptı. Kayseri Devlet Hastanesinde 4 yıl boyunca KBB uzmanı olarak görev yaptıktan sonra, 1993’te memuriyetten ayrılarak Kayseri’nin ilk özel tıp merkezini hizmete açtı. 1998’de ilk özel kalp hastanesi olan Kayseri Kalp Hastanesini, daha sonra Tekden Tıp Merkezini, Denizli Tekden Hastanesini, Mart 2007’de Kayseri Tekden Hastanesini ve son olarak da İstanbul Tekden Hastanesi’ni ortaklarıyla birlikte hizmete açtı. Eğitim alanında ise, 2006 yılında Kayseri’nin ilk akıllı okulu olan Tekden İlköğretim Okulunu Kayseri’ye, 2011’de ise İstanbul Küçükyalı’ya kazandırdı.

Birçok vakıf ve sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev yapan Kemal Tekden'in sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda çalışmaları, dergi yazıları mevcuttur. Hâlen Bizim Eyvan Dergisinin sahipliğini yürütmekte, Kültür Eyvanı Derneği’nin Başkanlığını ve Türkiye Üstün Zekâlı ve Dâhi Çocukların Eğitimi Vakfı (TÜZDEV) Genel Başkanlığını yapmaktadır. Ayrıca Tekden Film-Yapım Şirketinin de yönetim kurulu başkanıdır. Çeşitli üniversite ve liselerde “Hayatın Manası ve Başarı, Girişimcilik ve İnsanın Sırrı” konularında konferanslar vermektedir. Op. Dr. Kemal Tekden, evli ve 3 çocuk babasıdır.