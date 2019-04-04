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KENT TÜRK’DE BAŞKANLAR ZİRVESİ

Kayseri’nin merkez belediye başkanları bugün akşam saat 21.00’de KENT TÜRK TV’de Analiz programında Kent Türk TV ve Kayseri Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlter Sağırsoy’un konuğu olacak.

KENT TÜRK’DE BAŞKANLAR ZİRVESİ

31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra Kayseri’de bir ilk gerçekleşecek. Hem siyasi hem de yayıncılık tarihi açısından bir ilke imza atacak olan KENT TÜRK’te yayınlanacak olan programda başkanlar bundan sonrası için Kayseri’de neler yapılacağını anlatacaklar.

KENT TÜRK TV’de bugün saat 21.00’de Kent Türk Genel Yayın Yönetmeni gazeteci İlter Sağırsoy tarafından hazırlanıp sunulan ANALİZ programına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuk olacak.


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