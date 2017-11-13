“Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm ”projesi başladı

Proje açılışına; ‘’ORAN’’ Orta Anadolu Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Sarız Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kayseri Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Mustafa Yıldız, Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürü Gökhan Türdönmez ile eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Program; saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, Orta Anadolu Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Sarız Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kayseri Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Mustafa Yıldız’ın konuşmaları ile devam etti. Ardından da 9 dakikalık Kayseri şehrinin tanıtım videosu izlendi.

Konferansçılardan Eğitimci-Yazar Abdullah Ayata ve Yazar-Yönetmen Emrah Bekçi sunumunu gerçekleştirdikten sonra, Sarız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine; Orta Anadolu kalkınma Ajansı ve Kayseri Valiliği tarafından, okumayı artırma, Kayseri Şehrini tanıtmayı hedefleyen kitaplar dağıtıldı.

‘’Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm’’ projesi 14 Kasım 2017 Salı günü Çok Programlı Anadolu Lisesi, 15 Kasım 2017 Çarşamba günü ise Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılacak programlar ile projenin Sarız İlçesi bölümü sona erecek.

Kurum Haberi

