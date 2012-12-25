Kentsel Dönüşüme Devam

Kayseri’nin hızla gelişip, yenilenerek Türkiye’nin örnek aldığı yaşanabilir bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, “1994 yılından itibaren Barbaros Kent Projesi’yle başladığımız ve Kayseri’nin çehresini değiştirdiğimiz çalışmalar Türkiye’ye örnek oldu. Hükümetler bu projeyi örnek alıp desteklerken diğer iller de nasıl yaptığımızı görmek için akın akın gelip yerinde inceledikten sonra şehirlerinde uygulamaya çalıştı. Proje hız kesmeden farklı noktalarda farklı isimlerle devam ediyor.” dedi.

Başkan Bekir Yıldız, imarsız, sağlıksız ve alt yapıdan yoksun olarak yapılmış eski gecekonduları yıkıp yerine imarlı, insan sağlığına ve onuruna uygun modern bir şehir kurduklarına dikkat çekerek, “Çalışmalarımız bu amaca uygun biçimde hız kesmeden aralıksız devam ediyor. Bugün de Yunus Emre Mahallesi’nde imar anlaşmaları sonucunda mülkiyeti belediyemize geçen 5 ev ve 4 işyerini yol açmak için sahiplerini de mağdur etmeden yıktık. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız vatandaşımızın desteği ve beğenisiyle devam ediyor.” şeklinde konuştu.