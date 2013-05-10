Kentsel Dönüşümün İlk Durağı Yıldırım Beyazıt Mahallesi

Yıldırım Beyazıt Mahallesinde belediye çalışmalarını yerinde denetleyen, pazar yeri ile sosyal tesislerde incelemelerde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, Yıldırım Beyazıt Mahallesinin örnek bir şehirleşme gösterdiğini ve Kentsel Dönüşümün uygulanmasında örnek gösterildiğini kaydetti.

Gelişen ve büyüyen Yıldırım Beyazıt Mahallesine belediye olarak çok amaçlı sosyal ve spor merkezi, Düğün salonu, Çok amaçlı kapalı semt pazar yeri inşa ettiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu yatırımların aslında mahallenin ihtiyaç ve hizmet çıtasının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesinde başlayan kentsel dönüşümün, Köşk, Yenimahalle, Melikgazi, Konaklarda devam ettirildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükıklıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

''Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm projemizin ilk başlatıldığı mahalledir. Bundan 15 yıl önce tek katlı, çarpık ve sağlıksız yapılaşma olan mahallede yolları yok, sosyal tesisleri yok, parkları yok, kaldırımları hiç yoktu. Ancak belediye olarak ferdi tapu çalışması ile işe başladık ve kentsel dönüşümünü başlattık. Bugün çok katlı binaları, sağlıklı ve her türlü konfora sahip bir mahalledir. Pazar yerleri, spor tesisleri, büyük ve çok amaçlı parkları, sosyal ve evlendirme tesisleri, düğün salonu gibi yapılara sahiptir. Yolların ise alt yapısı tamamlanarak asfaltlanmıştır. Bugün bu mahalle kentsel dönüşümde örnek gösterilmektedir. Bugün Yıldırım Beyazıt mahallesini gezerek esnaf ile sohbet ettik. Esnaflarımızın sorun ve dileklerini dinledik. Belediyemizce yapılan yatırımları yerinde inceledik.''