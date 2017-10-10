“Kerkük Sevdalıları ile Buluşma”ya Kayseri’den yoğun katılım

Ülkücü Hareket olarak Irak’ın kuzeyinde yapılan referanduma asla sessiz kalamayacaklarını belirten Başkan Çolak “Ankara’da düzenlenen programa Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığınca yüzlerce ülküdaşımızla birlikte katılım sağladık. Kerkük’te, Musul’daki mezalime sessiz kalmayarak onurlu bir şekilde tepkilerimizi gösterdik. Yaşanan ihaneti oturup bir köşede izlememizi kimse beklemesin. Ölüm karşısında sayısız imtihandan geçmiş, imanıyla darağaçlarını devirmiş bir hareketin yapmış olduğu uyarılar ciddi, tespitler doğrudur” dedi.



Çolak, “Türk Milleti emin olsun ki, 82 Kerkük, 83 Musul dediysek La Fontaine masallarından değil, Ülkücü Hareketin yapacaklarından bahsetmişizdir. Bu vesile ile ‘Kerkük Sevdalıları ile Buluşma’ programına bu zor zamanda memleket, millet, dava ve teşkilat diyerek fedakârca, gece yarılarında, kilometrelerce yolu kat ederek yollara düşen, gönlü bizimle olup, Ankara’ya gelemeyen Asenalarımıza ve Bozkurtlarımıza, Kayseri’nin yiğit evlatlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kurum Haberi

