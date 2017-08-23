Kerkük Türkmenleri’nden Avşarlara ziyaret

Irak Türkmen Spor Birliği Genel Müdürü Hatab Türkmenoğlu, Irak Türkmen Cephesi Kerkük–Arafa Büro Sorumlusu Hasan Berberoğlu, Antrenör Çetin Halil Kayacı ve sporcu Mustafa Kaleli’den oluşan Kerkük heyeti Kayseri´de Dünya Avşarlar Derneği’nin misafiri oldular.

Dernek Şubesinde yapılan “Irak Türkmenleri ve Geleceği” konulu söyleşiye, Dünya Avşarlar Derneği Genel Başkanı Şeref Kocakaya, İstişare Heyeti Başkanı Dr. İsmail Gökşen, Kayseri Şube Başkanı İsmail Albayrak, Bilim Kurulu Başkanı Öğretim Görevlisi Memduh Yağmur ve Genel Sekreter Naime Kılıç ile çok sayıda dinleyici katıldı. Irak Türkmenleri, Kerkük ve Türkmeneli´nin yapısı ve durumu, Telafer operasyonu ve Türk Dünyasının sorunları ile ilgili yöreden insanlarla fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Kerkük’lü misafirler, “Irak´ın binlerce yıllık Türk yurdu olduğunu, 1924 ten sonra çok katliamlar yapıldığını, Saddam rejiminin Türkmenleri yok etmek için her şeyi yaptığını, Barzani´nin Kerkük´ün demografik yapısını değiştirmek için 800 bin Kürt yerleştirdiğini, Türkmenlere baskı yaptığını, referandumun yok hükmünde olduğunu, yıllardır savaş halinde bulunduklarını, Kerkük´ü ve Türkmenleri savunacaklarını, Türkiye´nin yardımlarının az olduğunu, özellikle eğitim konusunda daha çok yardım beklediklerini” ifade ettiler.

Heyettekiler, Irak Türkmen Cephesi olarak Şii ve Sünni ayrılığının zararını çok gördüklerini, mağdur olduklarından dolayı artık bu ayrılıkları bitirdiklerini ve Türk -Türkmen olarak bir arada olduklarını da söylediler.

Dünya Avşarlar Derneğinin misafirperverliğinden çok memnun olduklarını ifade eden misafirler aradaki diyaloğun devam etmesini, dernek yetkililerini de Kerkük´te misafir edeceklerini, kendilerinin de Avşar Türkmeni olduğunu ve Irak’ta çok sayıda olduklarını belirttiler.

Kurum Haberi