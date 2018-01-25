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KESOB’da seçimler sürüyor

KESOB’a bağlı odalarda seçimler sürüyor. Şu ana kadar 15 odada seçimler tamamlanırken, önümüzdeki günlerde 26 odada daha seçim yapılacak.

KESOB’da seçimler sürüyor
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı odalarda seçim heyecanı yaşanıyor. 41 odanın bağlı bulunduğu birlikte şu ana kadar 16 oda, seçimini tamamladı. 26 odada ise mart ayı sonuna kadar seçimlerin tamamlanması bekleniyor.
Seçimli genel kurul gerçekleştirilen odalar ve göreve gelen isimler şu şekilde:
Bakkallar Esnafı Odası Orhan Batur, Çelik Eşya Ve Benzeri Mefruşat Odası Mükremin Sulu Dere, Demirciler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Ahmet Övünç, Elektrik Ve Elektronikçiler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Mehmet Alan, Fırıncılar Ve Uncular Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Mustafa Aslan, Manifaturacılar Ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası                                                     Mustafa Kıranatgiller, Minibüsçüler Ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası                                             Yavuz Ay, Marangozlar Mobilyacılar Ve Döşemeciler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası M. Ali Çevrim, Oto Sanatkarlar Odası Şeyhi Odakır, Saatçiler Anahtarcılar Ve Bujitericiler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Mustafa Alan, Sıhhi Tesisatçılar Doğalgaz Kaloriferciler Sondaj Ve İnşaat Tenekecileri Ve  Malzemeleri Satıcıları Esnaf Ve Sanatkarlar Odası  Hayrullah Sundu, Otobüsçüler Esnaf Odası Ahmet Erkan, Yahyalı Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Orhan Kalem, Yahyalı Otomobilciler Ve Şoförler Esnaf Odası  İsmail İlboğa, Yeşilhisar Esnaf Ve Sanatkarlar Odası  Abdullah Sayın.
KESOB seçimleri ise mayıs ayında gerçekleştirilecek.
Haber: Ramazan Karakuş
 
 
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