KESOB'dan Destek

KESOB Başkanı Mustafa Alan, “Daha önce de Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na 'Ekmek Nimettir Çöpe Atılamaz' sloganını ben önermiştim. Ekmek israfının önlenmesi için gerekli çalışmalar bir an önce yapılmalı” diye konuştu.

Ekmek israfının önlenmesi için yapılacak her türlü kampanyayı desteklediklerini belirten Alan, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından başlatılan 'Ekmek İsrafını Önleme' kampanyasına da tam destek vereceklerini, söyledi.