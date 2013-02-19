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KESOB'dan Destek

Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Şube Müdürü Salih Aksu, her geçen gün artan ekmek israfı konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla başlattıkları 'Ekmek israfını önleme' kampanyası kapsamında, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan’ı makamında ziyaret ederek, kampanya hakkında bilgi verdi.

KESOB'dan Destek
KESOB Başkanı Mustafa Alan, “Daha önce de Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na 'Ekmek Nimettir Çöpe Atılamaz' sloganını ben önermiştim. Ekmek israfının önlenmesi için gerekli çalışmalar bir an önce yapılmalı” diye konuştu.
Ekmek israfının önlenmesi için yapılacak her türlü kampanyayı desteklediklerini belirten Alan, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından başlatılan 'Ekmek İsrafını Önleme' kampanyasına da tam destek vereceklerini, söyledi.
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