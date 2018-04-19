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KGC Olağan Genel Kurulu 11 Mayıs'ta yapılacak

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu 11 Mayıs 2018 Cuma günü yapılacak.

KGC Olağan Genel Kurulu 11 Mayıs'ta yapılacak
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 17 Nisan Çarşamba günü Metin Kösedağ başkanlığında toplandı. Yapılan toplantıda Dernek tüzüğünün 13. maddesi çerçevesinde olağan genel kurulun 11 Mayıs 2018 Cuma günü saat 14.00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılması kararı alındı. 
11 Mayıs Cuma günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 18 Mayıs 2018 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacak. 
İHA
 
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