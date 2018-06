KGC'ye siyasilerden ziyaret Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, CHP İl Başkanı Ümit Özer ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Adayı Dursun Ataş ziyaret etti.

KGC'yi ziyaret eden İYİ Parti Milletvekili Adayı Dursun Ataş seçim çalışmaları hakkında bilgiler verdi. KGC Yönetim Kurulu Başkanı Veli Altınkaya da Ataş'a çalışmalarında başarılar diledi. KGC'yi CHP İl Başkanı Ümit Özer de ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinin olduğu ziyarete CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da eşlik etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da KGC'yi ziyaret ederek Başkan Veli Altınkaya ile görüştü. Başkan Altınkaya; dün Hakkari Dağlıca’da şehit olan Kayserili Sözleşmeli Er Orhan Özkan’ın ailesine başsağlığı dileyerek “Türkiye inşallah bu azim ve kararlılıkla terörü yenecek ve bu hainlerin üstesinden gelecektir. Miletimizin de terörle mücadele her zaman askerimizin ve polisimizin ve devletimizin yanın olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi. Ziyaretlerinden dolayı Yıldız ve Başkan Çelik’e teşekkürlerini ileten Altınkaya; “Bakanım 6 yılı aşan Enerji Bakanlığı döneminizde eksik olmayın cemiyetimizi her vesileyle ziyaret ettiniz. 2010-2014 yıllarında sizin de bakan olduğunuz dönemlerde cemiyet başkanlığı yaptım. O dönemde de cemiyetimizin talepleriyle yanınıza gelmişsek yardımcı olmaya çalıştınız. Büyükşehir belediye başkanımız da ne talebimiz olmuşsa yardımcı oldu. Bu anlamda hem size hem de heyetinize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. Siyasi partilere de seçim çalışmalarında başarılar dileyen Altınkaya; seçimlerin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise; Kayserili şehit Orhan Ölmez’in ailesine başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı. Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya’yı da tebrik eden Başkan Çelik; “Bu şehir için varız hep beraberiz. Hep bahsettiğimiz uyum kültürü bu şehirde hakim oldu. Şehir için yapılacak herhangi bir iş olduğunda hep birlikte Kayseri için çalışıyoruz. Kayseri’nin yararına olacak her işe ‘biz varız’ dedik. Şimdiye kadar cemiyetimizden gelen ve yapılacak her türlü projeye ‘olur’ dedik" diye konuştu.

Milletvekili Yıldız da şehit Özkan'ın ailesine baş sağlığı diledi. Yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Şimdiye kadar tecrübelerinizi, bütün yönetimde ki arkadaşlarla beraber Kayseri’nin yerel basınına ve önemli bir dinamizmine aktaracaksınız. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Kayseri’nin gelişmesine bunların şeffaflı bir şekilde yorumlanıp vatandaşımıza ve milletimize duyurulmasın da ki katkılarınız büyüktür."