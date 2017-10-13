Kıbrıs ayrılmaz parçamız

Sümer Fen Lisesi ile kardeş okul olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğrencileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ile birlikte yapılan ziyarete 20 öğrenci ve 4 öğretmenin yanı sıra Sümer Fen Lisesi idarecileri de katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Elmalı, öğrencilerin 1 haftalık ziyaret çerçevesinde Kayseri’ye geldiklerini belirterek, şehrimizi, insanımızı ve kültürümüzü tanıttıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kıbrıs bizim kendi vatanımız. Bizim bir parçamız. Sizlerin gelmesi bizi son derece memnun etti. Farklı okulların da gelmesiyle bu kardeşliği daha da geliştireceğiz. Bundan sonra da bu tür gönül köprüsü projelerinin devamını diliyorum” dedi.



Kurum Haberi

