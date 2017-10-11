Kıbrıslı öğretmen ve öğrencilerden Elmalı’ya ziyaret



Milli Eğitim Bakanlığı ile Kıbrıs Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Sümer Fen Lisesi ile kardeş okul olan Kıbrıs Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğretmen ve öğrencileri Kayseri’ye geldi.



Heyet, Kayseri temasları kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kıbrıs’ı hiçbir zaman Türkiye’den ayrı görmediklerini söyledi. Elmalı, “Kıbrıs’ı ‘Yavru Vatan’ olarak biliyoruz. Biz hep biriz. Aynı kökten, aynı soydan gelmiş insanlarız. Ancak, yıllar bizi uzaklaştırdı ama gönlümüz, yüreğimiz ve kalbimiz hep Kıbrıs ile beraberdir. Zaten yüzyıllar boyu Kıbrıs ile hep beraberdik. Netice itibariyle bizim ayrımız ve gayrımız yok. Ayrı düşünmüyoruz ve düşünmeyeceğiz de. Yılların verdiği bu uzaklıktan dolayı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüz arasında bir protokol imzalandı. Bu protokolde, 10 ilimiz ve 19 okulumuz kardeş okul ilan edildi. Kıbrıs’tan gelen öğrencilerimiz, bizim öğrencilerimizle aynı evi paylaşacaklar. Öğretmenlerimizi de en iyi şekilde ağırlamaya gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.



Kıbrıs Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Karamanoğlu ise, “Kıbrıs Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan bir protokol ile kardeş okul programı uygulanmaya başlanmıştır. İlk olarak okulumuz Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Sümer Fen Lisesi’ni Kıbrıs’ta ağırlamıştı. Şimdide biz Kayseri’ye geldik. Kayseri’ye geldiğimiz andan itibaren çok sıcak bir ilgiyle karşılaştık. Daha önce Kıbrıs’ta arkadaş olan öğrenciler birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Daha önce gördüğümüz müdürümüzü ve öğretmenlerimizi tekrar görmekten büyük mutluluk duyduk” diye konuştu.



Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğrencisi Sonay Beşkardeşler de, “Daha önce Sümer Lisesi’ni Kıbrıs’ta ağırlamış ve çok güzel zamanlar geçirmiştik. Bu proje ile kardeşlik bağlarımızı güçlendireceğimize inanıyorum. Bu proje kapsamında ilerleyen zamanlarda da çok güzel şeyler olacaktır. Bu projenin devam etmesini umuyoruz ve katkı veren herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, heyete çeşitli hediyeler verdi.

İHA

