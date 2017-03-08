Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KİGDER'den Çanakkale Ayvacık'a yardım eli

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanılan ihtiyaç malzemeleri, depremin meydana geldiği Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine ulaştırıldı.

KİGDER'den Çanakkale Ayvacık'a yardım eli
Yardım kampanyası hakkında bilgiler veren KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, "6 Şubat’ta Çanakkale Ayvacık’ta ardı ardına gelen bir deprem yaşadık. Biz kadın olarak bu deprem için ne yapabiliriz diye düşündük. KİGDER olarak biz bir yardım kıvılcımı çaktık. Oradaki kadınlarımıza bir yardım götürelim derken, bu kıvılcım büyüdü. Orada 3-5 aile aynı konteyner da kalan aileler var. Her zaman işe yarayabilecek battaniye, yorgan, yastık gibi ihtiyaç malzemeleri götürelim istedik. Masa, sandalye, kuru bakliyat, çocuk bezi, hijyen malzemeleri gibi yardımları topladık" ifadelerini kullandı.
Karaoğlu ayrıca, "Bize, kendi derneğimizin içinden, ailelerimiz ve arkadaşlarımız yardımda bulundular. Herkes bir şeyler koyunca damlaya damlaya göl oldu. Burada Türk kültürünün ve imece usulünün örneklerini gördük" dedi.

İHA

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.