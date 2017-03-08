KİGDER'den Çanakkale Ayvacık'a yardım eli

Yardım kampanyası hakkında bilgiler veren KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, "6 Şubat’ta Çanakkale Ayvacık’ta ardı ardına gelen bir deprem yaşadık. Biz kadın olarak bu deprem için ne yapabiliriz diye düşündük. KİGDER olarak biz bir yardım kıvılcımı çaktık. Oradaki kadınlarımıza bir yardım götürelim derken, bu kıvılcım büyüdü. Orada 3-5 aile aynı konteyner da kalan aileler var. Her zaman işe yarayabilecek battaniye, yorgan, yastık gibi ihtiyaç malzemeleri götürelim istedik. Masa, sandalye, kuru bakliyat, çocuk bezi, hijyen malzemeleri gibi yardımları topladık" ifadelerini kullandı.

Karaoğlu ayrıca, "Bize, kendi derneğimizin içinden, ailelerimiz ve arkadaşlarımız yardımda bulundular. Herkes bir şeyler koyunca damlaya damlaya göl oldu. Burada Türk kültürünün ve imece usulünün örneklerini gördük" dedi.

İHA