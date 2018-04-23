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KİGDER’den kadınlara mikrokredi desteği için konser

Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi konferans salonunda Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) mikrokredi finansmanına destek olmak için gerçekleştirdiği ‘Nostaji Konseri’ düzenledi. Dernek üyelerinden oluşan koro Türk Sanat Müziğinden seçkin şarkıları dinleyicilere seslendirdi.

KİGDER’den kadınlara mikrokredi desteği için konser
“Kadınlara balık tutmayı öğretiyoruz”
Konser öncesinde şehitler için saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından KİGDER Kayseri Şube Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, ‘Haydi Kayseri eller cebe 2’ programında şöyle konuştu; “Toplantımıza ilk kez gelenler mikro kredi konumuzu belki ilk kez duyuyorlar. Mikro kredi sadece kadınlara verilen bir kredidir. Dar gelirli kadınların kendilerine gelir elde edebilmesi için iş yapmalarını sağlayacak bir sermaye almalarıdır. Bu sermaye alınmasının özelliği kefil yok. Teminat yok. Senet yok. Mikro Kredinin bu şekilde özelliği var. Bunun için çok önemli. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlar için çok önemli. Kigder kadın geliştirme iş derneğimizin misyonu girişimci kadın sayısını arttırmaktır. Balıklara vakfımız balık tutmayı öğretiyor. Derneğimizin misyonu gerçekleşmiş oluyor. Sorumluluk dahilinde sisteme bağış yapabilecek kişilere sistemi anlatmaya ve bağış yapmaya çağırıyoruz. Bu toplantımızı sanatsal faaliyetle taçlandırdık bunun için koromuzla birlikte konser vermeyi düşündük.”

“Hibe politikasının üzerini çizeceğiz”
Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, gecede yaptığı konuşmasında hayatının en güzel akşamını yaşadığını söyledi. Akgül, şu ifadelerine yer verdi;
“Türkiye’de 2003 yılında mikrokredi faaliyetlerini başlattığımız sadece 6 kişiye, 500’er TL vermek suretiyle yola çıktık. 6 mikro girişimcimiz vardı. Bugün itibariyle, 175 bin civarında girişimci kadına toplam 730 milyon TL civarında mikro kredi sağladık. Bu mikrokrediler vasıtasıyla bir çok mikro girişimci kadının, kendi kendine gelir getirici faaliyetler içerisinde bulunmasının öncülüğünü yaptık”
Daha sonra konser veren koroya şeflik yapan Dr. Sema Karaoğlu, Türk Sanat Müziğinin seçkin şarkılarının icrasına yardımcı oldu. Konserin ardından program sona erdi.

Haber Foto: Ufuk Çamdal / Remzi Yıldırım
 
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