Kılıçdaroğlu Sucukları

Geçtiğimiz günlerde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen bir söyleşide öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Başkan Özhaseki, öğrencilerden gelen sucuk talebini geri çevirmedi. Öğrencilere verdiği sözü tutan Başkan Özhaseki, fakültede eğitim alan bin öğrenciye sucuk dağıttı. Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan stanttan sucuk alan öğrenciler, Başkan Özhaseki'nin kendilere verdiği sözü yerine getirdiğine dikkat çekerek teşekkürlerini ilettiler. Başkan Özhaseki'nin Kayseri'ye çok güzel hizmetler yaptığını belirten öğrenciler, Kılıçdaroğlu'ndan kazanılan tazminatla alınan sucuklardan kendilerine de dağıtılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yurt dışından gelen bazı öğrenciler ise Başkan Özhaseki sayesinde ilk kez sucuk yiyeceklerini kaydetti.

