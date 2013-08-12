KİMDER üyeleri Bayramlaştı

Çeşitli illerden ve yurt dışından üyelerin katılımıyla coşkulu bir şekilde Ramazan Bayramını kutlayan İmam Hatip mezunları, bol bol sohbet etme imkânı buldu.

Dernek Başkanı Seyit Halil Yüzgeç, KİMDER’in bayramlaşma törenlerinin geleneksel hale getirileceğini belirterek, “ Bu bayramlaşma törenimiz geleneksel olarak her yıl 3. bayram günü saat 13,30 da yapılacak” dedi. Yüzgeç, ayrıca, Ayrıca nicelik olarak yoğunluk yaşanan İmam Hatip liselerindeki i kalitenin artırılması için çok ciddi çalışmalar yapıldığını da sözlerine ekledi.