Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kiraladığı Otomobilde Yakalandı

Amasya’nın da aralarında olduğu 6 ildeki 12 evde hırsızlık yaptığı iddia edilip aranan 4 şahıstan biri polisin takibi sonucu Kayseri’de kiraladığı otomobilin içinde yakalandı.

Kiraladığı Otomobilde Yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Bayburt ve Samsun’da 12 evden yaklaşık 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 4 kişiden A.Z. (25), polisin MOBESE kameraları destekli takibi sonucu Kayseri’de kiraladığı otomobilin içerisinde kıskıvrak yakalandı.
Amasya’ya getirilen zanlı, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesinden alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.