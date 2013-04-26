Kiraladığı Otomobilde Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Bayburt ve Samsun’da 12 evden yaklaşık 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 4 kişiden A.Z. (25), polisin MOBESE kameraları destekli takibi sonucu Kayseri’de kiraladığı otomobilin içerisinde kıskıvrak yakalandı.
Amasya’ya getirilen zanlı, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesinden alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. (iha)
Amasya’ya getirilen zanlı, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesinden alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. (iha)