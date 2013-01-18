Kiralık Katil Tuttu

Olay, saldırıdan yaralı olarak kurtulan kocanın verdiği ifade sonrasında kiralık katilin yakalanmasıyla ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Aralık 2012 tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Öğün Caddesi'nde meydana geldi. K.S. isimli şahıs, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısı sonrasında yüzünden ve boynundan aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan K.S., daha sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikeyi atlatan K.S.'nin verdiği ifade ve olay yerinde yapılan incelemeler neticesinde, saldırıyı gerçekleştirenin C.E. olduğunu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektiflerinin yaptığı çalışmalarda C.E.'nin olay sonrasında Elazığ'a gittiği belirlendi. Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alınan C.E.'nin verdiği ifadede, H.S. ve sevgilisi H.Ü.'nün kendisini para karşılığında K.S.'yi öldürmesi için tuttuğunu itiraf ettiği öğrenildi.

C.E.'nin ifadeleri neticesinde H.S. ve sevgilisi H.Ü. de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki sorgularının sürdürüldüğü bildirildi. (iha)

