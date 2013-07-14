Kiralık Otomobille Uyuşturucu Sevkiyatı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, bir ihbar üzerine şüphelendikleri özel bir otomobili Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada özel olarak poşetlenmiş ve otomobilin bagaj ve koltuklarının altına gizlenmiş 155 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ö.Z.K. (30) ve Ö.P. (28) gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan otomobilin kiralık olduğu belirlenirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (iha)

