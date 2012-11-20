Kırgızistan İzlenimlerini Aktardı

Bişkek, Balasagun ve Isık Göl’de gördüklerini görüntüler eşliğinde katılımcılara anlatan Prof. Dr. Harun Ülger, “14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü” hakkında da bilgi verdi.

‘Kırgızistan İzlenimleri’ konulu sohbete Yeni Ufuklar Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Argunşah, Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Abdulmecit Avşar, Yeni Ufuklar Derneği Kayseri Şube Başkanı ve Kayseri Yozgatlılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ve ERÜ Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Özrtürk, Kayseri Barosu eski başkanlarından Av. Bekir Özkan Gülmez’in de aralarında bulunduğu seçkin bir dinleyici kitlesi katıldı.

Kayseri Türk Ocağı Başkanı Doç. Dr. Bayram Durbilmez, Salı günleri Türk Ocağı Konferans Salonu’nda her hafta yapılan sohbetler dışında kadınlar kolunun ve gençlik kolunun çalışmalarının da devam edeceğini, özellikle genç yetenekleri Türk edebiyatına ve sanatına kazandırmak için daha çok gençlerin katılacağı sanat günleri yapacaklarını da söyledi.