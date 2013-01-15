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Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Çarptı

Kayseri’de kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Çarptı
Melikgazi ilçesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada  araç sürücüsü M.S. kırmızı ışıkta bekleyen M.M.’nin kullandığı başka bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde sıkışan M.S., çevredeki vatandaşların ve 112 ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı yerden kurtuldu.
Kaza sonrası yaralanan M.S., S.Ü. ve Ş.A. ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye getirilen yaralılar, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
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