Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Çarptı

Melikgazi ilçesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada araç sürücüsü M.S. kırmızı ışıkta bekleyen M.M.’nin kullandığı başka bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde sıkışan M.S., çevredeki vatandaşların ve 112 ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı yerden kurtuldu.

Kaza sonrası yaralanan M.S., S.Ü. ve Ş.A. ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye getirilen yaralılar, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)

