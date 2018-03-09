KIRŞEHİR’DE “KAYSERİ ŞEKER” BEKLENTİSİ

14 şeker fabrikasının 3 Nisan'da özelleştirilmesine bir yandan tepkiler sürerken diğer yandan Kırşehirli bazı pancar üreticileri özelleşmenin çiftçi için yararlı olacağı kanaatindeler...Kayseri Şeker Fabrikasının oturmuş bir düzeninin olduğunu ve çiftçiyi mağdur etmediğini söyleyen Kırşehir pancar üreticileri, “Kayseri Şeker Fabrikası pancar ödemelerini fazlasıyla ve erkenden yapıyor. Biz ise ödemeleri daha az ve daha geç alıyoruz. Şeker Fabrikalarında bir özelleştirmeye gidilecekse Kırşehir Şeker Fabrikası’nı da Kayseri’nin almasını isteriz. ” dedi.
“İki fabrikayı almayı düşünüyoruz”
Diğer yandan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise Dünya Gazetesi yazarı Osman Arolat’a, 14 şeker fabrikasının özelleştirilecek olması ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde; “Yöremizdeki iki fabrikayı, Sorgun ve Kırşehir fabrikalarını almayı düşünüyoruz. Değerlendirme çalışmaları yapıyoruz. Henüz son kararımızı vermedik.” açıklamasında bulunmuştu.
Haber: Tuba Köksal