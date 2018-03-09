KIRŞEHİR’DE “KAYSERİ ŞEKER” BEKLENTİSİ

Kırşehir ekonomisine hayat veren Kırşehir Şeker Fabrikası'nın özelleştirilecek olması bazı bölge çiftçisi tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Özelleşmeyle birlikte çiftçinin daha çok kazanacağını düşünen şeker pancarı üreticileri, fabrikalarını Kayseri Şeker’in almasını istiyor.

09 Mart 2018 Cuma 10:19