Kısa dönem erler yemin etti

Eğitimlerini tamamlayan 369. kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi. Törene İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan subay ve astsubaylar ile askerlerin aileleri katıldı.

Askerlerin toplu olarak yemin etmesinin ardından birliğe ilk katılan kısa dönem er tarafından yaş kütüğüne isim plakası çakıldı.

Tören sonrasında askerler aileleri ile hasret giderdi.

İHA

