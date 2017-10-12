Kısa süreli şoklar inşaat sektörüne yarıyor

Yaklaşık 25 yıldan beri lüks konut projeleri üreten Bekaş İnşaat AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Karahasanoğlu, Türkiye’de son 15 yılda en önemli getiriyi gayrimenkulün sağladığını kaydetti.

Ekonominin güçlenmesi, Türk ekonomisinin İstanbul ve Marmara bandı dışına çıkarak Anadolu’ya yayılmasının Türkiye’nin gücüne güç kattığını anlatan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

“Birkaç gün önce dünya devi ABD ile büyük sorun yaşayan, parasının değeri yüzde 3-4’ler oranında düşen Türkiye’nin hemen bu olumsuz süreci toparlaması, IMF’in Türkiye'deki büyüme beklentisini yüzde 2.5'dan yüzde 5.1'e yükseltmesinin arka planında bu güçlü ekonomi var.

Güven duygusunun yükselmesi, ekonominin çarklarının aksamadan dönmesini sağlarken, yabancı yatırımcıyı her geçen yıl daha fazla ülkemize çekiyor. Aslında yaşanan kısa süreli şoklar, bir yandan Türkiye ekonomisinin gücünü kanıtlıyor, diğer yandan inşaat sektörüne katkı sağlıyor. Çünkü, ülkenin lokomotif sektörü gayrimenkul, döviz ve altındaki anlık iniş çıkışlara karşın değerlemesini her zaman beklentinin üzerinde artırıyor.”

İHA

