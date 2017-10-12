Kitap Fuarı’na konserle davet



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kitap Fuarı’nın tanıtılması ve Erciyes Üniversitesi’nin yeni eğitim ve öğretim yılının açılışı nedeniyle üniversite öğrencilerine unutamayacakları bir hediye verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserle özellikle gençlerin hayranlık duyduğu iki önemli sanatçı Kayserililerle buluştu.

Erciyes Üniversitesi Marianne Molu Amfisi önünde gerçekleştirilen konserde sahneye ilk olarak İlyas Yalçıntaş çıktı. "İncirler Olana Kadar" adlı parçasıyla ismini duyuran ve kısa zamanda Türkiye'nin en popüler sanatçılarından olan İlyas Yalçıntaş, muhteşem bir performans gösterdi. Genç sanatçı tüm parçalarını dev izleyici korosu ile birlikte söyledi.

İlyas Yalçıntaş konseri sonrası Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ve Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız sahneye çıkarak genç sanatçıya çiçek vererek teşekkür ettiler. Daire Başkanı Özgöncü, gençlere Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in selamını ve yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin başarı dileklerini iletti. Gençleri 14-22 Ekim tarihlerinde Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenecek olan 1. Kayseri Kitap Fuarı’na da davet eden Özgöncü, ülkemizin en önemli yazar ve şairlerinin Kitap Fuarı’na katılacağını hatırlattı.

Daha sonra konserin ikinci bölümüne geçildi ve sahneyi yine son dönemin en popüler isimlerinden Buray aldı. Genç Sanatçı “Mecnun”, “Aşk mı Lazım”, “Seni Sevmiyorum Artık” gibi sevilen parçalarını alanı dolduran hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Uzun süre sahnede kalan Buray, hareketli parçalarıyla gençleri coşturdu.

İHA

