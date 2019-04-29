Kitap okumayı teşvik etmek için tramvayda kitap okudular

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nun düzenlediği etkinlikte ilkokul 1.inci sınıf öğrencileri, hem toplum içerisine alışma hem de toplumu kitap okumaya teşvik etme amaçlı tramvay içerisinde kitap okuyarak seyahat ettiler. Etkinlik için, toplu taşıma daire başkanlığı görevlileri de öğretmenlerin yanı sıra küçük çocuklara eşlik ederek etkinliklerine destek oldular.







Öğrencilerin kitap okuma noktasında topluma örnek olması amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirten Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 1.İnci Sınıf Öğretmeni Ezgi Boynueğri, “Birinci sınıf öğrencilerimizle birlikte, toplum hizmetler çalışmasını yapmak için bir proje ürettik. Birinci sınıf, yeni okuma yazmayı öğrenen öğrencilerimizin topluma örnek olması, kendi hafızalarında güzel bir yer edinmesi adına, toplu taşımada kitap okumalarını, kitap okumanın amacını güzelliğini anlatmak amacıyla buraya geldik. İnsanların içinde etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Toplu taşıma daire başkanımız da bize görevliler tahsis etti ve öğrencilerimiz düzenli bir şekilde etkinliklerini gerçekleştiriyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.







Etkinliğe katılan birinci sınıf öğrencilerinden Zümra Aydoğ ise, “Çok güzel bir etkinlik. Kitap okuduğumuz için, bilgi kazanıyoruz. O yüzden, tramvayda kitap okuma etkinliği yaptık. Diğer insanlarda kitap okusunlar. Zamanlarını değerlendirsinler. Kitap okumak çok güzel olduğu için herkes okumalı” diye konuştu.







Yine, birinci sınıf öğrencilerinden Furkan Ünal, “Bize örnek olup, kitap okumalarını istiyorum. Büyüklerimiz kitap okuyunca seviniyorum. Herkesin kitap okuyup, başarılı olmasını istiyorum” dedi.

Tramvay içerisinde kitap okuyarak seyahat eden küçük çocuklar, bu etkinlikle kitap okumanın faydalarını ve seyahat sırasında kitap okuyabileceklerini tüm büyüklerine göstermeyi amaçlıyorlar.

