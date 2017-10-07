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Kitap yardımı için kampanya başlatıldı

Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, Tomarza’da bir ortaokula göndermek üzere sosyal medya üzerinden kitap kampanyası başlattı.

Kitap yardımı için kampanya başlatıldı
Duyarlılığı ile dikkat çeken Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, kendi sosyal medya hesabı üzerinden Tomarza’da bir ortaokula gönderilmek üzere kitap toplama kampanyası başlattı. Kampanyaya destek olmak isteyenlerin sosyal medya üzerinden ya da Memorial Kayseri Hastanesinden kendisine ulaşabileceklerini belirten Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, “Destek vermek isteyip de kitapları getiremeyecek olanlar adres ulaştırabilirlerse bizler de alabiliriz. Sadece eleştiri yapmakla olmuyor. Hepimizin her noktada, taşın altına elimizi koymamız gerektiğini düşünüyorum. İnsanları iyi işlere motive edecek kampanyalar yapılırken bazen eleştiriler olabiliyor. Ama bunlar güzel örnekler. Herkes kendini bir mum kabul edip çevresini ışıtmaya kalkarsa, sadece bu kadarını bile yaparsa çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Ayrıca bu tür faaliyetler kelebek etkisi de oluşturuyor. Ülke olarak yorulduğumuz şu günlerde birbirimize pozitif enerji aşılamamız, güzel şeyleri birlikte paylaşmamız lazım. O nedenle birlikte yapılan kampanyaları çok önemsiyorum. Destek veren herkese de yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kitap kampanyası Ekim ayı ortasına kadar sürecek.
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