KİTAPSEVERLERİ HEYECENLANDIRACAK FUAR

Fuara, Kayserili birçok milletvekilinin yansıra Vali Şerif Yılmaz’ın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımı beklenirken, Kayseri milletvekillerinden Dr. İsmail Tamer’inde 28 Nisan Pazar günü katılım sağlayacağı gelen bilgiler arasında.
Promosyonlu ve indirimli kitapların satılacağı fuar’a katılacak yazar ve yayın evlerinin listesi ve tarihi ise şöyle geçekleşecek;
Yazarlar;
27 Nisan 2013 Cumartesi
Metin Özdamarlar
Ahmet Mahir Pekşen
Muhsin İlyas Subaşı
M. Said Türkoğlu
Sergül Vural
Süleyman Kocabaş
İhsan Görücü
28 Nisan 2013 Pazar
İbrahim Refik
S. Burhanettin Akbaş
Recep Çalkaner
Ali Özkanlı
Osman Alagöz
Furkan Yılmaz
29 Nisan Pazartesi
Serhan Büyükkeçeci
Bekir Oğuzbaşaran
Mehmet Hüsrevoğlu
Mehmet Azim
Nevin Halıcı
Vedat Sağlam
30 Nisan 2013 Salı
Mehmet Paksu
Osman Oral
A. Günbay Yıldız
Vedat Ali Tok
Lütfi Bergen
Suat Dağ
01 Mayıs 2013 Çarşamba
Yavuz Bahadıroğlu
Bülent Gündoğan
Mehmet Ayman
Dr. Kemal Tekden
Emir Kalkan
Sinan Yağmur
Mustafa Atak
Kemal Hayta
Katılımcı Yayınevleri
Alfa
Altın
Altınburç
Anafen
Antik Dünya
Büyükdoğu
Carpedıem
Coşku
Define
Değer
Dergah
Düşün
Erdem
Erkam
Everest
Evrensel
Gonca
Güvender
Ihlamur
Işık
İş Bankası
Kaynak Kültür
Körfez
Muştu
Nesil
Nil
Ötüken
Rehber
Semerkant
Sistem
Sufi
Sütun
Şahdamar
Türkiye Diyanet Vakfı
Timaş
TDK
Yapı Kredi
Yitik Hazine
Zambak
Zirve
Haber: Bünyamin Gültekin