KİTAPSEVERLERİ HEYECENLANDIRACAK FUAR

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocasinan İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin organize edeceği “Kayseri Kültür Yayınları Fuarı” 27 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında Hunat Hatun Medresesi’nde yapılacak. Vektörgrup yayın dağıtım sponsorluğunda gerçekleşecek olan fuarda gazetemiz Kayseri Gündem’de fuarın medya sponsorluğunu üstlenecek. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi de fuarın iştirakçileri arasında yer alacak.

Fuara, Kayserili birçok milletvekilinin yansıra Vali Şerif Yılmaz’ın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımı beklenirken, Kayseri milletvekillerinden Dr. İsmail Tamer’inde 28 Nisan Pazar günü katılım sağlayacağı gelen bilgiler arasında.

Promosyonlu ve indirimli kitapların satılacağı fuar’a katılacak yazar ve yayın evlerinin listesi ve tarihi ise şöyle geçekleşecek;



Yazarlar;



27 Nisan 2013 Cumartesi

Metin Özdamarlar

Ahmet Mahir Pekşen

Muhsin İlyas Subaşı

M. Said Türkoğlu

Sergül Vural

Süleyman Kocabaş

İhsan Görücü



28 Nisan 2013 Pazar

İbrahim Refik

S. Burhanettin Akbaş

Recep Çalkaner

Ali Özkanlı

Osman Alagöz

Furkan Yılmaz

29 Nisan Pazartesi

Serhan Büyükkeçeci

Bekir Oğuzbaşaran

Mehmet Hüsrevoğlu

Mehmet Azim

Nevin Halıcı

Vedat Sağlam

30 Nisan 2013 Salı

Mehmet Paksu

Osman Oral

A. Günbay Yıldız

Vedat Ali Tok

Lütfi Bergen



Suat Dağ





01 Mayıs 2013 Çarşamba

Yavuz Bahadıroğlu

Bülent Gündoğan

Mehmet Ayman

Dr. Kemal Tekden

Emir Kalkan

Sinan Yağmur



Mustafa Atak



Kemal Hayta





Katılımcı Yayınevleri



Alfa

Altın

Altınburç

Anafen

Antik Dünya

Büyükdoğu

Carpedıem

Coşku

Define

Değer

Dergah

Düşün

Erdem

Erkam

Everest

Evrensel

Gonca

Güvender

Ihlamur

Işık

İş Bankası

Kaynak Kültür

Körfez

Muştu

Nesil

Nil

Ötüken

Rehber

Semerkant

Sistem

Sufi

Sütun

Şahdamar

Türkiye Diyanet Vakfı

Timaş

TDK

Yapı Kredi

Yitik Hazine

Zambak

Zirve



Haber: Bünyamin Gültekin

