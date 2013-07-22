Kayseri Adalet Sarayı’nda nöbetçi mahkemeye çıkarılan cinayet zanlısı Selçuk Y., kıymalı pide tartışması sonucunda Rıfat Kızıl’ı öldürdüğü iddiası ile tutuklandı. Zanlı, mahkemenin tutuklama kararının ardından cezaevine götürüldü. (iha)
Kıymalı Pide Cinayetinin Sanığı Tutuklandı
Kayseri’de 'kıymalı pide' tartışması sonucu Rıfat Kızıl'ı öldürdüğü iddia edilen zanlı Selçuk Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
22 Temmuz 2013 Pazartesi 12:39
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