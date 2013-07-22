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Kıymalı Pide Cinayetinin Sanığı Tutuklandı

Kayseri’de 'kıymalı pide' tartışması sonucu Rıfat Kızıl'ı öldürdüğü iddia edilen zanlı Selçuk Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kıymalı Pide Cinayetinin Sanığı Tutuklandı
Kayseri Adalet Sarayı’nda nöbetçi mahkemeye çıkarılan cinayet zanlısı Selçuk Y., kıymalı pide tartışması sonucunda Rıfat Kızıl’ı öldürdüğü iddiası ile tutuklandı. Zanlı, mahkemenin tutuklama kararının ardından cezaevine götürüldü. (iha)
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