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Kız Kur'an Kursunda Badminton Keyfi

1996 yılından beri Develi İlçesinde Hafıze kızlar yetiştiren Güney Aşağı Yatılı Kız Kur’an Kursu’nda bulunan öğrenciler, ezber dersleri haricinde badminton ve voleybol gibi sportif aktivitelere de katılıyor.

Kız Kur'an Kursunda Badminton Keyfi
2012-2013 eğitim yılı sonunda 10 hafize mezun eden Kur’an Kursu’nda 60 yatılı öğrenci yaz aylarında eğitime ara vermeden devam ediyor. Kapasitesi 100 kız öğrenci olan kursa Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ilçeleri ve köylerinden gelen öğrenciler eğitim görüyor.
8 kurs öğretmeni ile öğrencilere günde 5 saat ezber dersi verilen kursta, ders dışında öğrenciler için sosyal ve kültürel aktiviteler, sinema, badminton, voleybol gibi aktiviteler de düzenleniyor.
Öte yandan Develi Müftülüğü tarafından ilçe merkez ve köylerinde açılan yaz kurslarının birinci döneminde, 126 kursta 162 öğretici ile 3 bin 464 kursiyer, ikinci dönemde ise 128 kursta 163 öğretici ile 3 bin 400 kursiyer eğitim gördü. Kurslardan toplam 6 bin 864 kursiyerin yararlandığı belirtildi.
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