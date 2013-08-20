Yeni bir proje ile tekrar kan bağışları almaya başlayan Türk Kızılayı, Kayseri'de faaliyet gösteren tüm hastanelerin kan ihtiyacını karşılıyor. Kızılay 2005 yılında başlattığı ''güvenli kan temini'' projesi ile vatandaşların kan ihtiyacını karşılarken hiçbir ücret de talep etmiyor. Kan bağış standının Forum Kayseri Alış Veriş Merkezi ve Kayseri Meydanı'nda bulunduğu belirten Kızılay yetkilileri, kan bağışı yapmak isteyenlerin stantlara başvurabileceklerini söylediler.
Kızılay, Kayseri Forum'da Stant Açtı Kan Topluyor
Türk Kızılayı Kayseri Şubesi, Forum Kayseri Alışveriş Merkezi bahçesine stant açtı. Kızılay yetkilileri, Kayserili kan bağışçılarını stanta beklediklerini bildirdiler.
20 Ağustos 2013 Salı 11:47
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