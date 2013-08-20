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Kızılay, Kayseri Forum'da Stant Açtı Kan Topluyor

Türk Kızılayı Kayseri Şubesi, Forum Kayseri Alışveriş Merkezi bahçesine stant açtı. Kızılay yetkilileri, Kayserili kan bağışçılarını stanta beklediklerini bildirdiler.

Kızılay, Kayseri Forum'da Stant Açtı Kan Topluyor
Yeni bir proje ile tekrar kan bağışları almaya başlayan Türk Kızılayı, Kayseri'de faaliyet gösteren tüm hastanelerin kan ihtiyacını karşılıyor. Kızılay 2005 yılında başlattığı ''güvenli kan temini'' projesi ile vatandaşların kan ihtiyacını karşılarken hiçbir ücret de talep etmiyor. Kan bağış standının Forum Kayseri Alış Veriş Merkezi ve Kayseri Meydanı'nda bulunduğu belirten Kızılay yetkilileri, kan bağışı yapmak isteyenlerin stantlara başvurabileceklerini söylediler.
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