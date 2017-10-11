Kızılay’dan Büyükşehir’e teşekkür plaketi

Kayseri Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Adem Tatar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Büyükşehir Belediyesi’nin Kızılay Kan Merkezi’ne sağlamış olduğu katkılar ve kampanyalara vermiş olduğu destekler nedeniyle teşekkür eden Tatar, Genel Sekreter Beyhan’a bir plaket takdim etti.

Kızılay tarafından sunulan plakette, “Nerede bir insan acısı varsa, oraya Türk halkının merhametini taşıyan Kızılay, iyilik adına insanlığın yardımına koşmaya devam ediyor. Varlığınız merhamet duygusunun teminatıdır. İyi ki varsınız” ifadeleri yer aldı.