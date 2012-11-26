Klimalı Tabut, Aydın'da Büyük İlgi Gördü

Ticarette kıvrak zekaları ile tanınan Kayserililer Aydın’daki Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda klimalı ve alarmlı tabutlarını tanıttılar. Fuarda klimalı ve alarmlı tabutlar vatandaşların yanı sıra verel yönetimlerden de yoğun ilgi gördü.

Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde geçtiğimiz yıllarda bir ihtiyacı karşılamak için tabut üretimine başlayan Yahya-Ahmet Akdağ Kardeşler, üretimini yaptıkları tabutları geliştirerek klimalı ve alarmlı tabut ile morglu cenaze yıkama ve taşıma aracı üretmeye başladı. Kısa sürede yaptıkları işi geliştirip seri üretime başlayan Akdağ Kardeşler, ülke genelindeki çeşitli fuarlarda stant açarak tabut tanıtımına başladılar. Aydın’daki Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda da stant açan Akdağ Kardeşlerin tanıttığı klimalı ve alarmlı tabut oldukça ilgi gördü. Taşıma kolaylığı ve zaman zaman bekletilmesi gereken cenazelerin konforunun da düşünüldüğü yeni tabutların daha çok yerel yönetimlerce satın alındığı belirtildi.

Özellikle gurbetçi ailelerin yoğunlukta olduğu belde ve köylerde klimalı tabutların daha çok ilgi gördüğünü belirten tabut üretimi yapan firmanın ortaklarından Yahya Akdağ,”Yakınları yurt dışında olan veya çeşitli nedenlerle beklemesi gereken cenazeler için 220 volt elektrikle çalışan klimalı tabutlar ürettik. Bu tabutlar aynı zamanda içeride bir hareket olduğunda ya da kapağı açıldığında alarm çalışıyor. Bunun yanında bir çok yerleşim yerinde morg bulunmadığı için firma olarak ürettiğimiz morglu cenaze araçlarının da tanıtımını yapıyoruz. Oldukça hesaplı olan ve kişi sayısı az olan yerleşim yerlerinde cenazeyi taşıma kolaylığı da sağlayan ürünlerimiz yoğun ilgi gördü. İlk bakışta yaptığımız tanıtım insanları ürkütse de yaşam kadar ölüm de hayatın bir gerçeği. Bu nedenle biz de fuarda cenaze hizmetlerini tanıttık” dedi.

Fuardaki tabut ve cenaze yıkama standı ilk bakışta görenleri ürpertse de klimalı ve öldü zannedilerek tabuta konan kişinin nabzının atması veya kapağın açılması ile öten alarmlı tabutlar herkesin ilgi odağı oldu.