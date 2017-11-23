KOAH’a klarnetle dikkat çektiler

Melikgazi Hastanesi tarafından KOAH Farkındalık Ayı’nda, KOAH’a dikkat çekmek amacıyla farklı bir etkinlik düzenlendi. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, önce Göğüs Uzmanı Mustafa Demirel tatafından söyleşi düzenlendi, ardından da nefesli çalgılardan klanert ile konser verildi.

Etkinlik konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mustafa Demirel, Türkiye’de her 5 kişiden 1’inde kronik bronşitin gözüktüğünü kaydetti. Demirel, “Biz Melikgazi Hastanesi olarak KOAH Farkındalık Ayında farklı bir şey yapalım istedik. Hastalıklarla ilgili programlarda genelde hastalarla yapıyoruz ama biz bugün nefesli çalgılardan klarnet ile KOAH hakkında vatandaş ile bilgilendirme toplantısı yaptık. Kronik bronşit ülkemizde her 5 kişiden 1’inde gözüken, önemli bir ekonomik maliyeti olan ve geri dönüşümü olmayan, farkındalık yapılmasıyla birlikte hastalığın ilerlemesi önlenen bir hastalıktır. Kronik bronşit ülkemizde önemli sağlık problemlerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Kronik bronşitin Türkiye’de 3. en sık ölüm sebeplerinin başında geldiğini kaydederek, “Nefes darlığı, öksürük ve balgam şikayeti olan ve risk faktörleri ile temas eden bir hastalıktır. 40 yaşının üzerinde sık gözleniyor. Tanısı çok basit bir test ile 5 dakikada konulabiliyor. Tanı konulduktan sonra tedavinin başlaması ile birlikte bu hastalığın ilerlemesini önleyebiliyoruz” dedi.