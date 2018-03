Kocası Sokağa Attı, Bakan Şahin Sahip Çıktı

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. İlknur Seven (21), üç yıl önce dini nikahla evlendiği ve sürekli şiddet gördüğü kocası Erkan Y. (24) tarafından çocuğuyla birlikte sokağa atılmış, Kayseri'deki ailesinin yanına gitmesine rağmen ailesi sahip çıkmayınca sokakta kalmıştı. Seven, daha sonra şikayet etmek üzere Adana Adliyesi'ne geldiği sırada basın mensuplarına yaşadığı dramı anlatarak haber olmuştu. Yapılan haberler sonucunda kadının dramını öğrenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne talimat vererek, kadına hemen devletin el uzatması talimatı verdi.

Bunun üzerine kadınla irtibata geçen müdürlük, kadını ve çocuğunu sokakta kalmaktan kurtardı. Kadın ve çocuğu Adana Kadın Sığınma Evine yerleştirildi. Bakan Şahin'in bizzat kendisiyle ilgilenmesi karşısında çok şaşkın olduğunu anlatan Seven, şöyle konuştu: "Beni kocam öz çocuğuyla birlikte sokağa attı, öz ailem beni evine almadı, ancak devlet bana sahip çıktı. Bakanımın benim yanımda olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Çaresizlik içinde ne yapacağımı düşünürken şimdi sıcak bir yuvadayım."

Eşini döven ve sokağa atan kocayla ilgili soruşturma başlatıldı. (iha)