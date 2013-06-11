Kocasinan, 712 Konutluk Yeni Bir Şehir Kuracak

1994 yılında Barbaros'ta Türkiye'deki kentsel dönüşümün ilk örneğini uyguladıklarını hatırlatan Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, "Hükümetimiz Türkiye'de kentsel dönüşüm için önemli kararlar alıp büyük adımlar atıyor. Bizim uyguladığımız dönüşümle teneke evlerden oluşan Barbaros, altyapısı, yolları, okulu, parkı ve sosyal tesisleriyle bugün örnek ve modern bir mahalle oldu. Dönüşümü, gelişimi, yeniliği hız kesmeden devam ettiriyoruz. Son olarak Anadolu Harikalar Diyarı'nın karşısında Ahi Evran Mahallesi'ndeki gecekondularda modern bir kente yakışır dönüşüm yapmak için ihale aşamasına geldik. İnşallah, 25 Haziran 2013 Salı günü muhammen bedeli 53,9 milyon lira olan konut yapım ihalesini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Yıldız, "Ahi Evran Mahallesi'nde, Anadolu Harikalar Diyarı'nın tam karşısında 250 gecekondunun sahipleriyle görüştük. Burada imarlı, planlı modern yeni bir şehir kuracak, vatandaşlarımızı da yeni yapılan binalara taşıyacağız. Biz plan ve programımızı yaptık. Hak sahibi vatandaşlarımızı mağdur etmeden yeni evlerine kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Harikalar Diyarı karşısındaki Ahi Evran'ın tepelerine bir şehir kuracaklarını müjdeleyen Yıldız, “Harikaların karşısına şehir dışından gelen misafirlerimize de hoş geldin diyebilecek nitelikte, Kayseri'nin modernliğini temsil edecek 712 konutluk bir şehir kuracağız. 1+1, 77 metrekarelik 160 daire için 4 blok, 2+1, 100 metrekarelik 120 daire için 3 blok, 3+1, 136 metrekarelik 432 daire için 12 blok yapımı için yaklaşık 54 milyon liralık arsa karşılığı konut yapım ihalesi yapacağız. Bu yeni daireleri buradaki gecekonduda oturan hak sahiplerine borçlanma ve arsalarına karşılık vereceğiz” şeklinde bilgiler aktardı.