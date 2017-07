Kocasinan Akademi Yaz Kurslarına büyük ilgi

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yeni Kocasinan’ın geleceğinin eğitimle şekilleneceğinin bilinciyle kurslara ağırlık verildiğini vurgulayarak, “Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun gayret ve çaba sarfediyoruz. Bu kapsamda geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Tesislerimizde açtığımız kurslar sayesinde kursiyerler, tatil boyunca hem eğlenerek öğreniyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Hanım kardeşlerimizin daha donanımlı bireyler olabilmeleri için farklı branşlarda meslek kursları açıyoruz. Açtığımız kurslara çocuklarımız, hanım kardeşlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Öncelikle ilgilerinden dolayı herkese teşekkür ederim. Kocasinan Akademi, Çocuklarımızı yetenek ve ilgi alanlarına yönlendirerek sosyal yaşama hazırlıyor. Aynı zamanda hanım kardeşlerimizin öğrendikleriyle, aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkıda bulunmasını sağlıyor. Kocasinan Belediyesi olarak, eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında ilçe sakinlerinin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Kocasinan Akademi ile eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kursa katılan kursiyerler ise “Kadınlarımıza spor ve sosyal aktivitelerle, istihdam sağlayan aynı zamanda meslek edindirme kursları ile yetenek ve becerilerini geliştirme imkanı sunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Kocasinan Akademi Yakut Tesisi ve semt konaklarında çocuklar için; gitar, bağlama, ney, resim, satranç, ipli kukla yapımı, takı tasarımı, firografi, bilgisayar, İngilizce kursları; hanımlar için ise; ev yemekleri hazırlama, butik pasta ve çikolata yapımı, özel gün ve nikah şekerleri hazırlama, kağıt rölyef, giyim, nakış, ev tekstili hazırlama gibi kurslar veriliyor.

İHA