"Kocasinan Akademi’yi daha da büyüteceğiz"



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte ilk olarak Kocasinan Akademi çatısı altında Yeşil Mahalle Kurs Merkezi’nde kadınlara yönelik verilen Dolgu Bebek Yapımı Kursu’nu ziyaret etti. Kursiyerlerin ortaya çıkardıkları el emeği, göz nuru ürünleri inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi de kursiyerlerimizin neler yapabildiğini burada görmek bizleri son derece memnun etti.” şeklinde konuştu.



Kursiyerlerle sohbet edip, el emeği göz nuru ürünler hakkında bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, “Kurslarımıza yoğun ilgi gösteren hanım kardeşlerimize öncelikli olarak teşekkür ederim. Yapılan hizmetlerin bire bir hanım kardeşlerimiz tarafından takdir ediliyor olması, gurur verici. Kursiyerlerimiz burada bir yandan yeni meslekler öğrenirken diğer taraftan ise ev bütçesine katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi’yi bütün Kocasinan sakinlerinin hizmet alabileceği büyük bir eğitim yeri haline getireceklerini sözlerine ekledi. Başkan Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar ise el emeği göz nuru ürünleri kadın gözüyle inceledikten sonra iğne tekniğiyle dolgu bebek yapımı gerçekleştirdi.





Ardından Mevlana Semt Konağı’na geçen Çolakbayrakdar çifti Hazır Giyim ve Filografi Kursu’nda kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerleri el emeği, göz nuru ürünleri için tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, “Hanım kardeşlerimizin burada olmaktan çok mutlu olduklarını yakından görmek bizleri ziyadesiyle sevindiriyor.” diye konuştu.



Son olarak ise Ziyagökalp Semt Konağı’nda ‘Elde Kurdela İşi ve Tel Kırma Kursu’na ziyaret gerçekleştiren Fatma Çolakbayrakdar, kursun hocasından detaylı bilgi aldı. El emeği göz nuru ürünlerin çeşitliliğini gören Fatma Çolakbayrakdar, “Haftanın belirli günlerinde katılım göstererek el emeği göz nuruyla çok sayıda çalışmayı ortaya koyan hanım kardeşlerimizin verilen eğitimlerden son derece memnun olduklarını gördük. Hanımlarımızın aldıkları eğitimle hem meslek edindirmeleri, hem de unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması noktasında gurur verici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İHA

