Kocasinan Atölye İhalesine Hazırlanıyor

Başkan Bekir Yıldız, Ziya Gökalp'teki atölyenin konut ve sanayi arasında kaldığını, meskun mahal içindeki atölye ve iş makinelerinin insanlara sıkıntı verebileceğini göz önüne alarak taşınmasını kararlaştırdıklarını kaydetti. Başkan Bekir Yıldız şöyle devam etti,"Taşınma hazırlığını bitirdik, yeniden planlayıp atölyemizden ürettiğimiz parselleri de sattık. Kuracağımız yeni atölyenin yerini de belirledik. 20 Şubat 2013 Çarşamba günü saat 14.30'da Toplantı Salonu'nda yapım ihalesini gerçekleştireceğiz."

Yeni atölye alanının Oruç Reis Mahallesi'nde Mobilya Kent ile Karpuzatan Pastırma-Sucuk Üretim Tesisleri arasında 38 bin metrekarelik bir alana kurulacağını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız," Projelerimiz, planlarımız hazır. Atölye binası, kaporta-kaynak-boyahane, ambarlar, hangarlar, yıkama-yağlama, personel sosyal tesisleri, kapalı garaj ve bahçe duvarı yapımı için ihaleyi 20 Şubat 2013 Çarşamba günü saat 14.30'da gerçekleştireceğiz. İhaleyi kazanacak firma 180 günde anahtar teslimi olarak yeni atölyemizi kuracak.” şeklinde bilgiler verdi.