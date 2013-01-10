Kocasinan atölye ve parsellerine büyük ilgi

Başkan Bekir Yıldız, kurulduğunda şehir dışında kalan ancak bugün konut ve 3 esnaf sitesinin arasında kalan atölyenin dar gelmeye başladığının altını çizerek,” Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki atölyemizi, park seramızı ve fidanlığımızı daha geniş bir alana taşıyacağız. Atölyemizin alanını planlayıp parseller oluşturduk” dedi.

Kocasinan Belediyesi’nin geliştiğini, sınırlarının genişlediğini, araç parkının, çiçek ve fidan üretim miktarının arttığına dikkat çeken Başkan Bekir Yıldız,” Araç parkı, fidanlık ve seraların genişleyecek alanı kalmadı. Atölyemizin yerine planladığımız 16 konut parseliyle 1 akaryakıt ve LPG istasyonunu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi’ne göre açık artırma usulüyle 15 Ocak 2013 Salı günü saat 14’te Meclis Salonu’nda Encümen huzurunda ihaleyle satacağız. 16 parselle akaryakıt ve LPG istasyonuna yoğun talep var” diye konuştu.

Başkan Bekir Yıldız,” Atölye alanına planlanan 16 konut parselinin alanı 2 bin 353 ile 2 bin 70 metrekare arasında değişirken inşaat alanları 7 bin 128 metrekare olarak planlandı. Konut parsellerinin muhammen bedelleri 1 milyon, geçici ve geçici et teminatı 30 bin liradır. Alanı 2 bin 24 metrekare olan akaryakıt istasyonun; inşaat alanı 809 metrekare, muhammen bedeli 1 milyon 250 bin, geçici ve geçici ek teminatı da 37 bin 500 lira olarak belirlendi” şeklinde bilgiler vererek sözlerini tamamladı.