Kocasinan Atölyeyi Satıyor

Kuruluşunda şehir dışında olan atölyenin bugün hem konut ve 3 esnaf sitesinin arasında kaldığını hem de dar geldiğini belirten Başkan Bekir Yıldız, ”Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki atölyemizi, park seramızı ve fidanlığımızı daha geniş bir alana taşıyacağız. Bu amaçla mevcut atölyemizin alanını planlayıp parseller oluşturduk. Satacağımız bu parsellerin geliriyle de yeni atölyemizi yapacağız” dedi.

Kocasinan Belediyesi’nin geliştiğini, sınırlarının genişlediğini, araç parkının, çiçek ve fidan üretim miktarının arttığını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,” Araç parkı, fidanlık ve seraların genişleyecek alanı kalmadı. Hizmetlerimizi kolaylaştıran, ulaşım kolaylığı ve zaman kazandıracak nitelikte daha geniş bir atölye alanını Erkilet Bölgesi’nde bulduk ve taşınmaya karar verdik. Mevcut atölyemizin yerine planladığımız 16 parsel ve 1 akaryakıt istasyonunu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi’ne göre açık artırma usulüyle 15 Ocak 2013 Salı günü saat 14’te Meclis Salonu’nda Encümen huzurunda ihaleyle satacağız” diye konuştu.

Başkan Bekir Yıldız, satılacak alanlarla ilgili verdiği şu bilgileri verdi:

''Atölye alanına planlanan 16 konut parselinin alanı 2 bin 353 ile 2 bin 70 metrekare arasında değişirken inşaat alanları 7 bin 128 metrekare olarak planlandı. Konut parsellerinin muhammen bedelleri 1 milyon, geçici teminatı 30 bin liradır. Alanı 2 bin 24 metrekare olan akaryakıt istasyonun; inşaat alanı 809 metrekare, muhammen bedeli 1 milyon 250 bin, geçici teminatı da 37 bin 500 lira olarak belirlendi.”