Kocasinan, bu sefer diyabet farkındalığı için ağaç dikti

Kocasinan Belediyesi tarafından Argıncık Saraybosna Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet Ekibi, diyabet hastaları, Özel Tamer Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nin öğrencileri, öğretmenleri ile davetliler katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her hafta ağaçlandırma çalışmalarıyla Kocasinan’ı daha da yeşillendirdiklerini vurgulayarak “Olmazsa olmazımız gençlerimizle birlikte her hafta farklı sosyal gruplarla ağaçlandırma çalışmalarını yürütüyoruz. Bugün de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü olması vesilesiyle diyabet gününün farkındalığı artırmak için elimizden geldiğince destek veriyoruz. Kocasinan’ı daha güzel hale getirmek için gayretimiz devam ediyor. Çalışmalarımızla Kocasinan geleceğe daha emin adımlarla yürüyor. Yakın gelecekte Kocasinan daha farklı olacak. Bütün gayretimiz, şehre daha iyi hizmet etmek içindir” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı nesil yetiştirme konusunda ağaçlandırma çalışmalarının önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız yeşillendirme çalışmalarımızla ve sosyal alanlarla hemşehrilerimize önemli hizmetler sunuyoruz. Sadece bu yıl içerisinde ilçemize 250 bin metrekare yeşil ve park alanı kazandırdık. Göreve geldiğimden bugüne kadar ise 500 bin metrekareyi aşan yeşillendirme çalışması yaptık. Bundan sonrada inşallah bunu her geçen gün artırarak devam edeceğiz.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, hep birlikte Kocasinan’ı daha yaşanabilir hale getireceklerini sözlerine ekledi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan ise Kocasinan Belediyesi’nin 14 Kasım Diyabet Günü’nde farkındalık oluşturmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, “Kocasinan Belediyesinin, ağaç dikip parklar yaparak sağlığımıza katkıda bulunmasından dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, diyabet hastaları ve öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde ağaç dikmenin mutluluğunu yaşayan diyabet hastaları daKocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, bu tür bir etkinlikte yer almaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Öğrenciler de daha yeşil Kocasinan için ağaçlandırma çalışması yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi ekibine teşekkür etti.

Diyabet ekibi ise sosyal sorumluluk faaliyetlerine herkesin destek vermesi gerektiğine dikkat çekerek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Öğrencilerin Başkan Çolakbayrakdar ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından etkinlik sona erdi.