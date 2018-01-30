Kocasinan Çocuk Kulübü ile tatil dolu dolu geçiyor

Çocuklara olan ilgi ve sevgisiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın geleceğinin, eğitimle şekilleneceği bilinciyle hizmet verdiklerini belirterek, “Geleceğimizin teminatı yavrularımızın, yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak için farklı ve yeni projeler hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl Kocasinan Çocuk Kulübü’nü kurduk. Bu yıl ise Mimarsinan tesisimizi çocuklarımıza hizmet veren bir eğitim yuvası haline getirdik” dedi.



İnşa ettikleri modern tesisleri sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlendiği bir kültür merkezi haline dönüştürdüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, bu çerçevede Mimarsinan tesisini, Kocasinan Çocuk Kulübünün yer aldığı bir sosyal tesis haline getirdiklerini belirtti. “Kulübümüze, evlatlarımızın yoğun ilgi göstermeleri, bizlere ayrı bir mutluluk verdi” diyen Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın göstermiş olduğu ilgi, gözlerindeki ışıltı ve mutluluk ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. Yıl boyu Çocuk Kulübü etkinlikleriyle hem eğlenen hem öğrenen çocuklarımız, sömestrda yoğunlaşan etkinlikleriyle vakitlerini daha keyifli ve daha eğitici geçiriyorlar. Çocuklarımızın bu mutluluğu, her şeye değerdir” ifadelerini kullandı.



Kocasinan Çocuk Akademisi öğrencilerinin, geleneksel halk oyunlarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla açılan Halk Oyunları Kursu’ndaki performansları göz doldurdu. Kursa katılan çocuklar, Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait halk oyunlarını, eğitmen Serap Çilsal’dan öğrenirken çok eğlendiklerini ifade etti. Mutluluklarını dile getiren çocuklar, kendilerine böyle bir hizmet sunulduğu için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a da teşekkür etti.