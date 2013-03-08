Kocasinan Engir Gölü'nü Koruyacak

Engir Gölü’nün İç Anadolu’da nadir görülen, oluşumu doğal tek sulak alan olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, "50 km genişliğinde 0,4 km2’lik alana sahip kapalı bir havza olan Engir Gölü’nde 140 kuş türü yaşamaktadır. 4 bin yıldır kuşlarla birlikte çok sayıda bitki ve hayvan türüne yaşama alanı sunan bölgede tarım ve hayvancılık da yapılmış. Bu alan olumsuz etkilerden arındırıldığı ve doğal dönüşümü sağlandığı takdirde Kayseri için nefes alınabilecek yeni bir alan potansiyeli taşımaktadır. Ayrıca göçmen kuşların uğrak yeri olması açısından da önemi büyük" diye konuştu.

Yıldız, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca doğal sit alanı olarak tescil edilerek sınırları belirlendi. 239 hektar Engir Gölü Doğal Sit Alanında, doğal ve çevre değerleri bakımından zengin, gölün ve çevresinin koruma ve kullanma dengesi içerisinde planlanarak tanıtımının yapılması isteniyor. Alanın ekolojik kimliğinin ortaya konulacağı bir planlama yaklaşımı içerisinde, sit alanıyla kentin planlı alanlarının ilişkilerinin kurulması ve sit alanı içerisindeki tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmıştır” ifadelerinde bulundu.

Koruma Amaçlı İmar Planıyla, Engir Gölü’nün ekosistem dengesi korunarak kullanılmasının da amaçlandığına dikkat çeken Yıldız, "Sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında şehrin açık yeşil alan ihtiyacının bu bölgeden karşılanması, tarım ve hayvancılık açısından çevredeki kırsal yerleşimlere önemli bir geçim kaynağı amaçlanmıştır. 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının belediyemiz sınırları içerisinde kalan kısmında planın irdelenmesi, öneri ve değerlendirmelerin yapılması amacıyla konu meclisimizin gündemine alınarak İmar Komisyonu’na havale edildi, teknik incelemeleri de yapılmaya başlandı" açıklamasında bulundu.