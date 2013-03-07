Kocasinan Esnafı Üzmedi

Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi'nin muhtelif yerlerdeki dükkan, sağlık ocağı, sosyal tesis, hizmet binası, pazar yeri ve tarlalarının kira ihalelerini Encümen huzurunda farklı tarihlerde yaptıklarını hatırlatarak yine esnafı üzmeyip, onların beklentileri ve istedikleri oranda sadece 50 TL'lik bir artış gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Yıllık kira yenileme dönemleri gelen Beyazşehir, Kocasinan ve Erkiletteki



işyerlerinin ihalesine genel olarak mevcut kiracıların talip olduğunun altını çizerek, "Muhammen bedeller üzerinden esnafın istediği oranda çok küçük bir artış yaptık. Artış miktarından memnun olan esnafımız bize teşekkür ve dua ederek keyifle, huzurla işyerine döndü. Niyetimiz; işini,



ticaretini bozmadan, mağdur etmeden esnafa destek olmak, belediyemize de gelir sağlamaktır. Bunun için esnaf ve vatandaşımıza en verimli şartları oluşturmaya çalışıyoruz.



Esnafın para kazanması en önemli hedeflerimizdendir. Esnaf sitelerimiz bu hedeflerin en canlı örneğidir" dedi.



Kocasinan Belediyesi'nin kiracıları esnaflar da 'Allah



herkese böyle anlayışlı ev sahibi nasip etsin. Başkan Bekir Yıldız bizi bizden çok düşünüyor, işi-gücü rast gelsin' şeklinde duygularını dile getirdi.

