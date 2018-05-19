Kocasinan gönüllüsü 15 bin ailenin yüreğine dokundu Kocasinan Belediyesi, Kayseri genelinde yürüttüğü ‘Kocasinan Gönüllüsü’ Projesi ile 10 ay içerisinde 15 bin ailenin yüreğine dokundu. Yardımsever vatandaşlardan gelen giysi, ev eşyası gibi bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kocasinan Gönüllüsü Projesi, Ramazan ayında da yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Kocasinan Gönüllüsü Projesi çerçevesinde hizmete sunulan Yeşil Mahalle’deki İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ve Zümrüt Mahallesi’ndeki Sosyal Market, hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyor. 10 ayda 15 bin ihtiyaç sahibine ulaşan Kocasinan Gönüllüsü Projesi, vatandaşlar tarafından güzel bir hizmet olarak takdir topluyor. İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi’ne uğrayan ihtiyaç sahipleri, alışveriş konforunda, bedenlerine göre ayrılan kıyafetleri reyonlardan rahatlıkla seçebiliyor. Sosyal Market ise ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağaza konforunda ücretsiz alışveriş keyfi yaşatıyor.

‘Halka Hizmet, Hakk’a Hizmet’ anlayışı ile önemli hizmetlere imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayında da yardımları artırarak devam ettiklerini belirterek, “Kocasinan Belediyesi olarak hemşehrilerimin kullanmadıkları ihtiyaç fazlası olan ürünleri toplayıp, İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkeziyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Burada vatandaşlarımızın vermiş olduğu ikinci el kıyafetler, çeşitlerine ve kullanılabilirlik durumlarına göre ayrılıyor. Kullanılmayacak halde olan ürünler ise tadilatları yapılıyor, yıkanıp ve ütüledikten sonra eşyalar tezgahlarda yerini alıyor. Sosyal Marketimizle ise Kocasinan Bölgesinde yaşamını sürdüren ve bazı kriterlere göre belirlenen vatandaşların giyim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İlçe sakinleri, yüklediğimiz puanlarla Sosyal Marketimizden ihtiyaçlarına göre istedikleri ürünleri alabiliyorlar. Şuanda tekstil üzerine olan marketimizi, dayanıklı tüketim aletleri ve gıda gibi çeşitli ürünlerle genişleterek daha büyük hale getirmeyi planlıyoruz. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek içindir. Bu noktada duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederim. Önce Allah’ın rızasını alıp sonra vatandaşlarımızın yarasına merhem olabiliyor, gönüllerini kazanabiliyorsak ne mutlu bizlere. Hep birlikte huzur, dayanışma ve kardeşlik içerisinde geçirebileceğimiz güzel günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kullanmadıkları İkinci el eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların; Kocasinan Belediyesi’nin tesislerine, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne, ilçe muhtarlıklarına ve AVM’ lerde oluşturulan ikinci el eşya standlarına başvurmalarının yeterli olacağı bildirildi.

Kurum Haberi

