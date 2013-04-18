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Kocasinan Mahallede Patates Dağıtıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Türkiye Belediyeler Birliği'yle birlikte ihtiyaç sahiplerine ve aşevlerine patates dağıtımında mahallelere geçtiklerini söyledi.

Kocasinan Mahallede Patates Dağıtıyor
Türkiye Belediyeler Birliği'yle Kocasinan Belediyesi'nin ortaklaşa patates dağıtımında aşevlerinden sonra mahallelere geçtiklerini belirten Başkan Bekir Yıldız,"İhtiyacı olanlara da 25 kiloluk torbalarla patates veriyoruz. Vatandaşımızda memnun oluyor, dua ediyor" dedi.

Başkan Bekir Yıldız, "Geçtiğimiz günlerde yemek ihtiyacına cevap veren aşevlerine istedikleri kadar patates verdik. Kalan patatesleri de muhtarlarımıza sorarak onların taleplerine göre mahallelerinde isteyen ve ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza veriyoruz. Elimizdeki patates bitinceye kadar dağıtmaya devam edeceğiz. Paylaşma, dayanışma, destek olma çok önemli ve gereklidir" diye konuştu.

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